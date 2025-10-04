Haberler

Uzunköprü'de Uyuşturucuyla Yakalanan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Uzunköprü ilçesinde düzenlenen denetimde, durumundan şüphelenilen 2 kişi yapılan aramada 6 gram uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı.

Uzunköprü ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aşçıoğlu Mahallesi'ndeki denetimde durumundan şüphelendiği 2 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 6 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Denetimde S.M. ve F.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
