Uzunköprü'de Uyuşturucuyla Yakalanan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Uzunköprü ilçesinde düzenlenen denetimde, durumundan şüphelenilen 2 kişi yapılan aramada 6 gram uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı.
Uzunköprü ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aşçıoğlu Mahallesi'ndeki denetimde durumundan şüphelendiği 2 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 6 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Denetimde S.M. ve F.Ö. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel