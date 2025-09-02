Uzunköprü'de Uyuşturucu ve Hükümlü Yakalanması
Uzunköprü ilçesinde yapılan denetimlerde uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü F.A. yakalandı. Plakasız bir motosiklet de trafikten men edildi.
Uzunköprü ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aşçıoğlu Mahallesi'nde yaptıkları denetimde S.A. ve N.Ç'nin üzerini aradı.
Aramada şüphelilerin üzerinde toplam 2 gram uyuşturucu ele geçirildi.
S.A. ve N.Ç. gözaltına alındı.
Firari hükümlü yakalandı
Uzunköprü ilçesinde 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmaları sürdürüyor. Ekipler hakkında "yaralama" suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A'yı yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Plakasız motosiklet trafikten men edildi
Uzunköprü ilçesinde plakasız motosiklet trafikten men edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşçıoğlu Mahallesi'nde park halinde plakasız motosiklet tespit etti. Motosikletin şase ve motor blok numaralarının silindiği belirlendi.
Sürücü G.K. (17) hakkında işlem başlatıldı, motosiklet çekiciyle otoparka çekildi.