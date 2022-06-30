Uzunköprü'de uyuşturucu şüphelisi 3 kişi yakalandı - Haberler

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Uzunköprü'de uyuşturucu şüphelisi 3 kişi yakalandı

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Uzunköprü'de uyuşturucu şüphelisi 3 kişi yakalandı

Uzunköprü'de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Uzunköprü'de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumlarından şüphelendikleri 3 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında satışa hazır 20 paket metamfetamin, cam düzenek ve muşta ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Uzunköprü Hisarcık Güncel Haberler

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