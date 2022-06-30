Uzunköprü'de uyuşturucu şüphelisi 3 kişi yakalandı
AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Uzunköprü'de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Uzunköprü'de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumlarından şüphelendikleri 3 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında satışa hazır 20 paket metamfetamin, cam düzenek ve muşta ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Gökhan Zobar - Güncel