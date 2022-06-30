Uzunköprü'de uyuşturucu şüphelisi 3 kişi yakalandı Uzunköprü'de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Uzunköprü'de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumlarından şüphelendikleri 3 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üst aramasında satışa hazır 20 paket metamfetamin, cam düzenek ve muşta ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Gökhan Zobar - Güncel Emniyet Müdürlüğü Uzunköprü Hisarcık Güncel Haberler

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