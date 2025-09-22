Haberler

Uzunköprü'de Uyuşturucu Denetiminde 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Uzunköprü ilçesinde yapılan polis denetimlerinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Şeyhsuvarbey ve Rıza Efendi mahallelerinde gerçekleştirilen uygulamalarda şüphelilerin üzerlerinde sentetik uyuşturucu bulundu.

Uzunköprü ilçesinde polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şeyhsuvarbey ve Rıza Efendi mahallelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 3 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Denetimde İ.T, B.Ö. ve Y.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
