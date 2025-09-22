Uzunköprü'de Uyuşturucu Denetiminde 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Uzunköprü ilçesinde yapılan polis denetimlerinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Şeyhsuvarbey ve Rıza Efendi mahallelerinde gerçekleştirilen uygulamalarda şüphelilerin üzerlerinde sentetik uyuşturucu bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şeyhsuvarbey ve Rıza Efendi mahallelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 3 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Denetimde İ.T, B.Ö. ve Y.A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel