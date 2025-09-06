Uzunköprü'de Usulsüz Çakar Kullanan Sürücüye 138 Bin Lira Ceza

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde usulsüz çakar kullanan sürücüye 138 bin 172 lira para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çöpköy Mahallesi'nde şüphe üzerine A.Ş. kontrolündeki otomobili durdurdu. Polis, otomobilde yaptığı incelemede usulsüz çakar kullanıldığını tespit etti. Ehliyetine 30 gün süreyle el konulan A.Ş.'ye, usulsüz çakar kullanmaktan 138 bin 172 lira idari para cezası uygulandı. Otomobil ise 30 gün süreli trafikten menedilerek yediemin otoparkına çekildi.