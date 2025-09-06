Haberler

Uzunköprü'de Usulsüz Çakar Kullanan Sürücüye 138 Bin Lira Ceza

Uzunköprü'de Usulsüz Çakar Kullanan Sürücüye 138 Bin Lira Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde usulsüz çakar kullanan A.Ş.'ye 138 bin 172 lira para cezası kesildi. Araç trafikten menedildi ve ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde usulsüz çakar kullanan sürücüye 138 bin 172 lira para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çöpköy Mahallesi'nde şüphe üzerine A.Ş. kontrolündeki otomobili durdurdu. Polis, otomobilde yaptığı incelemede usulsüz çakar kullanıldığını tespit etti. Ehliyetine 30 gün süreyle el konulan A.Ş.'ye, usulsüz çakar kullanmaktan 138 bin 172 lira idari para cezası uygulandı. Otomobil ise 30 gün süreli trafikten menedilerek yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Otomotiv devi Hyundai'nin fabrikasına baskın: 475 kişi gözaltına alındı

Otomotiv devinin fabrikasına baskın! Yüzlerce gözaltı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
700 liralık oyuncak çalan kadın, 10 liralık da alışveriş yaptı! O anlar kameralarda

İş yeri sahibi güvenlik kamerasına bakınca şok oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.