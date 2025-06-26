Uzunköprü'de Trafik Kazası: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin ağaca çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu yaşamını yitiren 5 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Yeniköy kavşağı yakınlarında dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Arif Ölçer ve eşi Kübra Ölçer, Yasemin Çelik ve çocukları Muhammet Özcan Çelik (1) ile Yaren Naz Çelik'in (10) cenazeleri Uzunköprü Devlet Hastanesi morgundan alınarak Mescit Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Kazada yaralanan sürücü baba Muhammet Çelik ise tedavisinin ardından cenazeye katıldı.

Yakınlarının yardımıyla ayakta durabilen baba Çelik, 1 yaşındaki oğlunun tabutu başında taziyeleri kabul etti.

Törende vefat edenlerin yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Havsa Kaymakamı ve Uzunköprü Kaymakam Vekili Oğuzhan Aksoy ile Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin de aileye başsağlığı dileklerini iletti.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından cenazeler Hasanpınar köyü yolu üzerindeki şehir mezarlığında defnedildi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne giden ailenin doktor muayenesinin ardından Uzunköprü'deki evlerine dönerken kaza geçirdiği öğrenildi.

Kırcasalih beldesinden Uzunköprü ilçesi istikametine ilerleyen Muhammet Çelik'in idaresindeki 22 AC 267 plakalı otomobil, Yeniköy kavşağı yakınlarında bariyeri aşarak bir ağaca çarpmış, kazada 5 kişi yaşamını yitirmiş, sürücü yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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