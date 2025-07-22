Uzunköprü'de Trafik Denetimlerinde 79 Sürücüye Ceza Uygulandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzunköprü ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 79 sürücüye çeşitli sebeplerden dolayı ceza kesildi. Denetimlerde toplamda 348 bin 569 lira ceza uygulandı, 13 araç ise trafikten men edildi.

Uzunköprü ilçesindeki trafik denetimlerinde 79 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10 - 21 Temmuz tarihlerinde kentin ana güzergahlarında ve farklı noktalarda durdurulan araçlar ve sürücüleri kontrol edildi.

Denetimlerde egzoz ile çevreye rahatsızlık veren 5 araç sürücüsüne 17 bin 935 lira,

yüksek sesle müzik yayını yapan 56 araç sürücüsüne 55 bin 608 lira, sürücü belgesiz araç kullanan 10 kişiye 186 bin 770 lira, alkollü araç kullanan 8 sürücüye de 88 bin 256 lira para cezası kesildi.

Eksikleri nedeniyle 13 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA / İlker Ayvacı - Güncel
Soruşturma açılan 29 kişi kim? Bakan Tekin 'Aralarında polisler de var' diyerek açıkladı

Bakan Tekin bu bilgiyi ilk kez paylaştı: Aralarında polisler de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Konya! 'Bize iş yaptırmıyorsunuz' deyip polislere saldırdılar

Yer: Konya! "Bize iş yaptırmıyorsunuz" deyip polislere saldırdılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.