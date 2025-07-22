Uzunköprü'de Trafik Denetimlerinde 79 Sürücüye Ceza Uygulandı

Uzunköprü ilçesindeki trafik denetimlerinde 79 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10 - 21 Temmuz tarihlerinde kentin ana güzergahlarında ve farklı noktalarda durdurulan araçlar ve sürücüleri kontrol edildi.

Denetimlerde egzoz ile çevreye rahatsızlık veren 5 araç sürücüsüne 17 bin 935 lira,

yüksek sesle müzik yayını yapan 56 araç sürücüsüne 55 bin 608 lira, sürücü belgesiz araç kullanan 10 kişiye 186 bin 770 lira, alkollü araç kullanan 8 sürücüye de 88 bin 256 lira para cezası kesildi.

Eksikleri nedeniyle 13 araç trafikten men edildi.