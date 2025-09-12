Uzunköprü'de Trafik Denetimleri: 9 Bin Araç Kontrol Edildi
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 9 bin 461 araç kontrol edildi. 3 milyon 716 bin 832 lira ceza kesildi, 111 araç trafikten men edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve asayişin sağlanması amacıyla 10 Ağustos - 10 Eylül tarihleri arasında sabit ve seyir halinde uygulamalar gerçekleştirdi.
Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere çeşitli maddelerden toplam 3 milyon 716 bin 832 lira para cezası kesildi.
Ayrıca 111 araç trafikten men edildi, 25 sürücünün ehliyetine el konuldu.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel