Uzunköprü'de Taşıma Sınırını Aşan Kamyon Sürücüsüne 50 Bin Lira Ceza
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Jandarma, taşıma sınırını aşan kamyonların denetimini gerçekleştirdi. İki sürücüye toplam 50 bin 938 lira ceza kesildi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, taşıma sınırını aşan kamyon sürücülerine 50 bin 938 lira ceza kesildi.
Edirne Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri Salarlı-Çiftlik köyleri arasında yaptığı tonaj uygulamasında yük taşıyan araçları denetledi.
Denetimde araçların kapasitesi, taşıdığı yük ve sürücülerin belgeleri kontrol edildi.
Yük sınırını aştığı belirlenen 2 kamyon sürücüsüne 50 bin 938 lira ceza uygulandı.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel