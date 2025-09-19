Haberler

Uzunköprü'de Taşıma Sınırını Aşan Kamyon Sürücüsüne 50 Bin Lira Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Jandarma, taşıma sınırını aşan kamyonların denetimini gerçekleştirdi. İki sürücüye toplam 50 bin 938 lira ceza kesildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, taşıma sınırını aşan kamyon sürücülerine 50 bin 938 lira ceza kesildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri Salarlı-Çiftlik köyleri arasında yaptığı tonaj uygulamasında yük taşıyan araçları denetledi.

Denetimde araçların kapasitesi, taşıdığı yük ve sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

Yük sınırını aştığı belirlenen 2 kamyon sürücüsüne 50 bin 938 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Bir ilimiz bu görüntüyü konuşuyor: Kadın kılığındaki baba-oğul suçüstü yakalandı

Bir ilimiz bu görüntüyü konuşuyor: Baba-oğul suçüstü yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan Erhan Ufak son halini paylaştı

Uzun süredir gözlerden uzak yaşıyordu! Son halini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.