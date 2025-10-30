Uzunköprü'de Taşıma Sınırını Aşan Kamyon Sürücülerine Ceza
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, taşıma sınırını aşan kamyon sürücülerine 153 bin 78 lira ceza uygulandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, yük taşıyan araçların kapasiteleri ve sürücü belgeleri kontrol edildi.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Harmanlı köyünde yaptığı tonaj uygulamasında yük taşıyan araçları denetledi.
Denetimde araçların kapasiteleri, taşıdığı yük ve sürücülerin belgeleri kontrol edildi.
Yük sınırını aştığı belirlenen iki sürücüye 153 bin 78 lira ceza kesildi.
