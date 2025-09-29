Haberler

Uzunköprü'de Tabanca ve Fişekle Yakalanan Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzunköprü ilçesinde yapılan denetimlerde S.D. isimli şüphelinin üzerinde tek atımlık tabanca ve 5 fişek bulundu. Şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, Edirne'de alkollü araç kullanan sürücülere ceza uygulandı ve inşaat makineleri çalınan bir işyeri sahibi polise başvurdu.

Uzunköprü ilçesinde üzerinde tek atımlık tabanca ve fişekler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aşcıoğlu Mahallesi'nde yaptıkları denetimde S.D'nin üzerini aradı. öAramada tek atımlık tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

S.D. gözaltına alındı.

Alkollü sürücülere ceza

Edirne'de alkollü araç kullanan sürücülere ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler kent merkezi, Keşan, Uzunköprü, İpsala ve Enez ilçelerinde yaptıkları kontrollerde alkollü olduğu belirlenen sürücüler H.A.Y, C.M, M.Y, H.Ç, A.S, F.K. ve S.Y'ye ceza uyguladı.

Denetimlerin süreceği kaydedildi.

İş yerinden inşaat makineleri çalındı

Edirne'de iş yerinden inşaat makineleri çalınan kişi polise başvurdu.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iş yerine gelen S.B.K, 3 taşlama makinesi, 2 hilti, şarjlı vidalama cihazı, dekupaj ve testerenin yerinde olmadığını belirledi.

S.B.K, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum

Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğününe günler kala, boş arazide cansız bedeni bulundu

Genç adamın korkunç sonu! Günler sonra evlenecekti
İstanbul'da 30 bin TL kira istenen evin hali herkesi isyan ettirdi

İstanbul'daki bu daire için istenen kira vatandaşları isyan ettirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.