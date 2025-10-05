Uzunköprü'de Sahte Polis Kimliğiyle Yakalanan Kurye Gözaltına Alındı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, sahte polis kimliğiyle yakalanan kurye gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki denetimlerinde durumundan şüphelendikleri S.U'yu (19) durdurdu.

Kontrol sırasında şüpheli, cüzdanında adına düzenlenmiş "komiser yardımcısı" rütbesinde sahte polis kimliği bulunduğunu belirtti.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.

Ayrıca şüphelinin daha önce "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek" suçlarından kaydı olduğu belirlendi.