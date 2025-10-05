Haberler

Uzunköprü'de Sahte Polis Kimliğiyle Yakalanan Kurye Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, sahte polis kimliği taşıyan bir kurye gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan işlem başlatıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, sahte polis kimliğiyle yakalanan kurye gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki denetimlerinde durumundan şüphelendikleri S.U'yu (19) durdurdu.

Kontrol sırasında şüpheli, cüzdanında adına düzenlenmiş "komiser yardımcısı" rütbesinde sahte polis kimliği bulunduğunu belirtti.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.

Ayrıca şüphelinin daha önce "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek" suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Elektrik faturasında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturasında yeni dönem! Sistem resmen devreye giriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cübbeli Ahmet Hoca resmen öfke kustu: Şerefsizler, dinleyin!

Cübbeli Ahmet Hoca resmen öfke kustu: Şerefsizler, dinleyin!
Sumud Filosu aktivistleri ifadelerini verdi! Bekir Develi İsrail ordusunun işkencelerini böyle anlattı

Ünlü sunucu İsrail ordusunun işkencelerini böyle anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.