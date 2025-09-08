Haberler

Uzunköprü'de Motosikletli Yunus Timi Göreve Başladı

Uzunköprü'de Motosikletli Yunus Timi Göreve Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, ilk görevine çıkan Motosikletli Yunus Timi, okulların çevresinde güvenlik tedbirleri aldı ve öğrencilere motosikletle tanıtım yaptı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Motosikletli Yunus Timi hizmet vermeye başladı.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un talimatıyla olaylara hızlı ve etkili müdahale amacıyla Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timi kuruldu.

Polis ekibi ilk görev günüde okulların çevresinde güvenlik tedbiri aldı.

Okul heyecanı yaşayan bazı öğrencilerin isteği üzerine ekipler öğrencileri polis motosikletine de bindirdi.

Öğrencilerin giriş ve çıkışlarını kontrol eden ekipler, okul saatinin ardından ilçedeki asayiş görevini sürdürdü.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Binaya girişi sırasında Gürsel Tekin'in karşısına dikildi: Baksana halime, böyle gelinmez

Binaya girişi sırasında Tekin'in karşısına dikildi: Baksana halime
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 3 büyük devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 3 büyük devi iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.