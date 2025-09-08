Uzunköprü'de Motosikletli Yunus Timi Göreve Başladı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, ilk görevine çıkan Motosikletli Yunus Timi, okulların çevresinde güvenlik tedbirleri aldı ve öğrencilere motosikletle tanıtım yaptı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Motosikletli Yunus Timi hizmet vermeye başladı.
İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un talimatıyla olaylara hızlı ve etkili müdahale amacıyla Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timi kuruldu.
Polis ekibi ilk görev günüde okulların çevresinde güvenlik tedbiri aldı.
Okul heyecanı yaşayan bazı öğrencilerin isteği üzerine ekipler öğrencileri polis motosikletine de bindirdi.
Öğrencilerin giriş ve çıkışlarını kontrol eden ekipler, okul saatinin ardından ilçedeki asayiş görevini sürdürdü.
