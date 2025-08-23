Uzunköprü'de Motosiklet ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: Yaralılar Var
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı. İki sürücü yaralandı, 16 yaşındaki motosiklet sürücüsünün durumu ağır.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
E.A.B. idaresindeki motosiklet ile A.A. yönetimindeki elektrikli bisiklet Salarlı köyü yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 16 yaşındaki motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğunu öğrenildi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel