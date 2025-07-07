Uzunköprü'de Metal Kapağın Kırılması Sonucu 2 Metre Düşen Yayaya Yaralandı

Uzunköprü'de Metal Kapağın Kırılması Sonucu 2 Metre Düşen Yayaya Yaralandı
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kaldırımda yürüyen A.A., üzerine bastığı metal kapağın kırılmasıyla 2 metre yükseklikten bodruma düştü. Yaralı A.A. hastaneye kaldırıldı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde kaldırımda yürürken üzerine bastığı metal kapağın kırılması sonucu yaklaşık 2 metre yükseklikten düşen A.A., yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Büyük Şehsuvarbey Mahallesi'nde meydana geldi. A.A. kaldırımda yürüdüğü sırada üzerine bastığı metal kapağın kırılması sonucu 2 metre yükseklikten bodruma düştü. Yaralanan A.A. yardım çağrıları üzerine çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.A., ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. A.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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