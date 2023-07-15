Uzunköprü'de Kimliği Belirsiz Sürücünün İsmi Tespit Edildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, plakasız motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden sürücünün kimliği Emre Kaldıran olarak belirlendi. Jandarmanın soruşturması devam ediyor.

ÖLEN SÜRÜCÜNÜN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden ve üzerinden kimlik çıkmayan plakasız motosikletin kasksız ve koruyucu kıyafetsiz sürücünün isminin Emre Kaldıran (29) olduğu öğrenildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Ünsal YÜCEL/ UZUNKÖPRÜ (Edirne),