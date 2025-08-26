Uzunköprü'de Kaybolan Çocuk Tekirdağ'da Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzunköprü'de kaybolan 14 yaşındaki S.A, Tekirdağ'da bulundu. Olay sonrası üzerinde uyuşturucu bulunan bir şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, tehdit suçlamasıyla aranan bir kişi tutuklandı.

Uzunköprü ilçesinde kaybolan çocuk Tekirdağ'da bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen Z.A, 14 yaşındaki kızı S.A'nın eve gelmediğini belirterek ihbarda bulundu.

Polisin yaptığı çalışma sonucu çocuk Tekirdağ'da bulundu.

Üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Uzunköprü ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşçıoğlu Mahallesi'nde yaptığı denetimde 15 yaşındaki S.F'nin üzerinde 1,4 gram uyuşturucu ele geçirdi.

S.F. gözaltına alındı.

Tehdit şüphelisi tutuklandı

Uzunköprü ilçesinde tehdit şüphelisi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tehdit iddiasıyla aranan M.E. (25) gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Banka yöneticisinden 9 yaşındaki kıza taciz! Anlattıkları kan dondurdu

Banka yöneticisinden 9 yaşındaki kıza taciz! Anlattıkları kan dondurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıta zam geliyor! İşte yeni fiyatlar

Araç sahipleri dikkat! Yine zam göründü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.