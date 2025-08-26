Uzunköprü'de Kaybolan Çocuk Tekirdağ'da Bulundu
Uzunköprü'de kaybolan 14 yaşındaki S.A, Tekirdağ'da bulundu. Olay sonrası üzerinde uyuşturucu bulunan bir şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, tehdit suçlamasıyla aranan bir kişi tutuklandı.
Uzunköprü ilçesinde kaybolan çocuk Tekirdağ'da bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen Z.A, 14 yaşındaki kızı S.A'nın eve gelmediğini belirterek ihbarda bulundu.
Polisin yaptığı çalışma sonucu çocuk Tekirdağ'da bulundu.
Üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
Uzunköprü ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşçıoğlu Mahallesi'nde yaptığı denetimde 15 yaşındaki S.F'nin üzerinde 1,4 gram uyuşturucu ele geçirdi.
S.F. gözaltına alındı.
Tehdit şüphelisi tutuklandı
Uzunköprü ilçesinde tehdit şüphelisi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tehdit iddiasıyla aranan M.E. (25) gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.