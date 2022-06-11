Uzunköprü'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler

Uzunköprü'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Uzunköprü'den Keşan'a giden S.Ö. idaresindeki 22 UD 455 plakalı otomobil ile aynı istikamette ilerleyen S.T'nin kullandığı 17 AAL 059 plakalı kamyonet Alıç Köyü sapağında çarpıştı. Kazada yaralanan S.Ö. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. AA / İlker Gürel - Güncel Keşan Güncel Haberler

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