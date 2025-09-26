Haberler

Uzunköprü'de Jandarma Denetimlerinde Sürücülere 523 Bin Lira Ceza

Uzunköprü'de jandarma ekipleri, 19-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdikleri yol denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere toplamda 523 bin 208 lira ceza kesildi. 2 bin 106 araç kontrol edildi, 10 araç trafikten men edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19-25 Eylül tarihlerinde ana güzergahlar ve çeşitli noktalarda sabit ve seyir halinde denetimler gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde 2 bin 106 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Sürücülere, eksikleri nedeniyle çeşitli maddelerden 523 bin 208 lira ceza kesildi, 10 araç trafikten men edildi.

