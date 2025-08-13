Uzunköprü'de İhtiyaç Sahibi Ailelere Destek Sürekleniyor

Uzunköprü ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ihtiyaç sahibi ailelere desteklerini sürdürüyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Aile Yılı kapsamında evlere ziyaretler gerçekleştirildiği belirtildi.

Ziyaretlerle tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen sosyal hizmet modelleri ve yardım programları kapsamında desteklendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Muammer Köken, Aile Yılı kapsamında yapılan ev ziyaretleri ile ailelerin ihtiyaçlarını tespit ederek çocukların geleceğe güvenle bakabilmesi için gerekli destekleri planladıklarını belirtti.

Köken, güçlü aile yapısını koruyarak toplumda sosyal adaleti güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydetti.