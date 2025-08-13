Uzunköprü'de İhtiyaç Sahibi Ailelere Destek Sürekleniyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzunköprü ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik desteklerini devam ettiriyor. Aile Yılı kapsamında yapılan ev ziyaretleri ile ailelerin ihtiyaçları tespit edilerek gerekli desteklerin planlandığı belirtildi.

Uzunköprü ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ihtiyaç sahibi ailelere desteklerini sürdürüyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Aile Yılı kapsamında evlere ziyaretler gerçekleştirildiği belirtildi.

Ziyaretlerle tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen sosyal hizmet modelleri ve yardım programları kapsamında desteklendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Muammer Köken, Aile Yılı kapsamında yapılan ev ziyaretleri ile ailelerin ihtiyaçlarını tespit ederek çocukların geleceğe güvenle bakabilmesi için gerekli destekleri planladıklarını belirtti.

Köken, güçlü aile yapısını koruyarak toplumda sosyal adaleti güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor! Bakan Tekin detayları açıkladı

Milyonlarca öğrenci için okullarda yeni dönem! Bazı yasaklar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan yangınlarla boğuşuyor! Alevler ülkenin üçüncü büyük kentine ulaştı

Komşuda durum vahim! Alevler ülkenin en büyük üçüncü şehrine geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.