Uzunköprü'de Göçmen Kaçakçılığı İddiasıyla Bir Kişi Tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan N.T. isimli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Araçta 12 düzensiz göçmen yakalanmıştı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünün denetimi sırasında aracında 12 düzensiz göçmenin yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan N.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Uzunköprü-Meriç kara yolunda şüpheli N.T'nin kullandığı araç durdurulmuş, Pakistan, Irak ve Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalanmıştı.

