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Uzunköprü'de firari hükümlü yakalandı

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Uzunköprü'de yunus timleri tarafından durdurulan M.E.'nin 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi ve cezaevine gönderildi.

Uzunköprü'de firari hükümlü yakalandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus timleri, Habip Hoca Mahallesi Göynük Sokak'ta durumundan şüphelendiği M.E'yi durdurdu.

Yapılan UYAP sorgusunda şüphelinin 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
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