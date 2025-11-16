Uzunköprü'de Firari Hükümlü Yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.A., İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kullanma amaçlı uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'yı (33) düzenlediği operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel