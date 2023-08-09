Uzunköprü'de evden eşyalar çalındı

Uzunköprü'de yaşayan E.K'nın evinden eşyalar çalındı. E.K polise başvurarak şikayetçi oldu. Aynı zamanda Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Uzunköprü'de evinden eşyaları çalınan kişi polise başvurdu.

Mescit Mahallesi'nde yaşayan E.K, evinin kontrol ettiğinde kapının kırılmış ve bazı eşyaların yerinde olmadığını fark etti.

E.K, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri G.Y'yi Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 18 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Evden hırsızlık

Edirne'de cep telefonu çalınan kişi polise başvurdu.

Dilaverbey Mahallesi'nde yaşayan K.K, cep telefonunun evinden çalındığını fark etti.

K.K, Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.