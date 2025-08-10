Uzunköprü'de Aşırı Yük Taşıyan Kamyona 51 Bin Lira Ceza

Uzunköprü ilçesinde yük taşıma sınırını aşan kamyonun sürücüsüne 51 bin lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Hayrabolu yolu mevkisinde tonaj uygulaması gerçekleştirdi.

Ekipler yaptıkları kontrolde yük taşıma sınırını aşan bir kamyon tespit etti.

Sürücüye 51 bin lira ceza uygulandı.

Uzunköprü'de trafik denetimi

Uzunköprü ilçesindeki trafik denetiminde plakasız ve belgesi eksik motosikletin sürücüsüne idari işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Atatürk Mahallesi Hayrabolu Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi.

Denetimde sürücüler ve araçlar kontrol edildi.

Uygulamada plakasız ve belgesi eksik motosikletin sürücüsüne idari işlem uygulandı.