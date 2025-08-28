Uzunköprü'de Alkollü ve Uyuşturucu ile Mücadele: Cezalar Kesildi
Uzunköprü ilçesinde jandarma ve emniyet ekipleri, çevreye rahatsızlık veren alkollü kişiler ile uyuşturucu kullanan bir şüpheliyi yakalayarak ceza uyguladı.
Uzunköprü ilçesinde, çevreye rahatsızlık veren alkollü kişilere para cezası kesildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Değirmenci köyünde çevreye rahatsızlık veren kişileri tespit etti.
Ekipler S.Z. ve E.Z'ye para cezası uyguladı.
Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Uzunköprü ilçesinde, uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aşçıoğlu Mahallesi'nde yaptıkları denetimde H.G'nin üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu ele geçirdi.
H.G. gözaltına alındı.
Alkollü sürücüye ceza uygulandı
Uzunköprü ilçesinde alkollü sürücüye ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İnönü Caddesi'nde durdurdukları aracın sürücüsü Ö.T'nin (52) alkollü olduğunu tespit etti.
Sürücüye ceza uygulandı.