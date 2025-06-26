Uzunköprü'de Ağaca Çarpan Otomobilde 5 Kişi Hayatını Kaybetti

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin ağaca çarptığı kazada ölen 2'si çocuk 5 kişi toprağa verildi. Eşi ve 2 çocuğunu kaybettiği kazadan yaralı kurtulan sürücü Muhammed Çelik, katıldığı cenazede, ölenlerin tabutlarını öperek, "Hakkınızı helal edin" dedi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Yeniköy'de dün Muhammed Çelik'in kullandığı 22 AC 267 plakalı otomobilin kontrolden çıkarak bariyeri aşıp yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, Arif Ölçer ile eşi Kübra Ölçer, Yasemin Çelik, çocukları Muhammed Özcan Çelik (1) ve Yaren Naz Çelik (10) yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Muhammed Çelik, Uzunköprü Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından sevk edildiği Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Çelik'in, ailesinin akrabaları olan Arif Ölçer ile Kübra Ölçer'in Edirne'de Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde sağlık kontrolleri olması nedeniyle onları araçları götürdükleri ve daha sonra da kentte bir süre gezdikleri belirtildi.

YARALI KURTULDU, TABUTLARI ÖPÜP, 'HAKKINIZI HELAL EDİN' DEDİ

Kazada ölen 5 kişi için Uzunköprü'nün Mescit Mahallesi Camisinde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza Uzunköprü Kaymakamlığı'na vekalet eden Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin ile ölenlerin aileleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kazada eşi ve 2 çocuğunu da kaybeden otomobil sürücüsü Muhammed Çelik, cenazeye katılıp, ölenlerin hepsinin tabutunu öperek, "Hakkınızı helal edin" dedi.

Cenazeye katılan ölenlerin yakınları tabutlara sarılarak gözyaşları döktü. Ölen 5 kişi namazın ardından Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.