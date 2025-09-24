Uzunköprü'de 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 18 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Göçmenler, Suriye, Mısır, Irak, Fas ve Afganistan uyruklu olup, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Güvenlik güçleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Eski ve Saçlımüsellim köylerinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimde askeri yasak bölgede Suriye, Mısır, Irak, Fas ve Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
