Haberler

Uzunköprü'de 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Uzunköprü'de 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 18 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Göçmenler, Suriye, Mısır, Irak, Fas ve Afganistan uyruklu olup, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik güçleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Eski ve Saçlımüsellim köylerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimde askeri yasak bölgede Suriye, Mısır, Irak, Fas ve Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Müslüman ülkelerden çağrı: Zorla sürgünü reddediyoruz, Gazze'de derhal ateşkes olmalı

ABD'de kritik toplantı! Müslüman ülkelerin ortak bir isteği var
Adriana Lima estetik sonrası adeta yeniden doğdu

Bu halinden eser kalmadı! Estetik sonrası adeta yeniden doğdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meloni'nin Ahmed Şara'ya bakışları görüşmeye damga vurdu

Görüşmeye damga vuran an!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.