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Uzungöl Kış Beyazına Büründü: Kar Kalınlığı 1 Metreyi Aştı

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Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, mevsimin ilk karıyla beyaz gelinliğini giydi. 1 metreyi geçen kar kalınlığı ile kış turizminde önemli bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Yerli ve yabancı turistler, kış manzarasının tadını çıkarıyor.

Uzungöl beyaz gelinliğini giydi

Mevsimin ilk karının düştüğü dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de kar kalınlığı 1 metreyi geçti

TRABZON - Trabzon'un Çaykara ilçesinde kar yağışının ardından dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl beyaz gelinliğini giydi.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan yaz aylarında bölgeyi kaplayan çam ağaçları ve yemyeşil bitki örtüsü ile ilgi gören Uzungöl, kış aylarında ise beyaz örtüsüyle ayrı bir güzelliğe büründü. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği beyaz örtüyle kaplı Uzungöl'de kimi göl manzarası ile birlikte bol bol fotoğraf çektirirken, kimi ise kar yağışı altında yürüyüş yapmanın keyfini yaşadı.

Son yıllarda Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl, her mevsim turistlerin ve doğa tutkunlarının cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. 1 metreyi aşan kar kalınlığının bulunduğu Uzungöl'de az sayıda yerli ve yabancı turist eşsiz doğanın tadını çıkardı.

Uzungöl'ü ziyaret ederek kar yağışı ile eşsiz manzaranın tadını çıkartan Beşir Ersan, "Uzungöl'de kar yağışını duyduktan sonra nöbet çıkışı hiç uyumadan arkadaşla buraya geldik. BU beyaz örtüyü ve birkaç anı için fotoğraf çekmeye geldik. Çok güzel bir ortam. Yaz aylarında da geliyoruz. Ama kaşın burası bambaşka bir yer oluyor. Çok fazla kişi yok. Bence kışın daha çok tanıtım yapılması lazım. Bu güzelliği herkesin görmesi lazım. Biz her sene bu anı yaşamak istiyoruz. Şükürler olsun her sene buraya geliyoruz. Yaz aylarında burası Las Vegas gibi kalabalık oluyor. Gürültüden hoşlanmayan birisi için zor. Ama kışın keyifli ve sakin oluyor" dedi.

Serdar Kalay isimli ziyaretçi ise, "Uzungöl her zaman güzel ama karda bambaşka. Özellikle kış aylarında çam ağaçları ile beyazlık çok güzel oluyor. Fırsatı olan herkesin gelmesini tavsiye ederim. Sonbahar mevsiminde de Uzungöl güzel ama benim tercihim kış olur" ifadelerini kullandı.

Uzungöl Kış Beyazına Büründü: Kar Kalınlığı 1 Metreyi Aştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN KÖSE - Güncel
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