Uzungöl'e turist akını; günlüğü 300 dolara 'bungalov ev'

TRABZON'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl, yaz sezonunda yerli turistlerin yanı sıra charter uçak seferleriyle Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden gelenleri ağırlıyor. Otel ve pansiyonların tam kapasiteye ulaştığı turizm merkezinde yoğun rağbet gören ahşap bungalov evlerin geceliği 300 doları aştı. Uzungöl Turizm Derneği yöneticisi Mustafa Akyüz, "Genelde Körfez ülkelerinden çok fazla rağbet olduğu için biz de konaklama ücretlerini dolar üzerinden yaptık. Diğer tatil yerlerine bakıldığı zaman fiyatlarımız uygun" dedi.

Doğal güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı, Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, yaz turizm sezonu hareketliliği yaşanıyor. Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan ve İsrail'den charter seferlerle turist kafilelerini ağırlayan ve otel ve pansiyonların tam kapasiteye ulaştığı turizm merkezinde yoğun rağbet gören ahşap bungalov evlerin geceliği 300 doları aştı. Uzungöl'de otellerde ise çift kişilik günlük oda fiyatı ortalama 100 dolar olarak belirlendi.

Kuveytli turist Sakkaf Abuabed, "Fiyatlar bizim için çok makul. Genellikle bütün turizm merkezlerinde aynı fiyatlarda konaklıyor ve yiyip içiyoruz. Aşırı pahalı bir durum yok. Üstelik burası muhteşem bir yer. Çok fazla kalabalık. Burayı çok insan tercih ediyor. Kuveyt'ten geldim. Burada Kuveytli çok insan var. Onlarda fiyatlardan şikayetçi değiller" diye konuştu.