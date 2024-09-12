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Trabzon'da 1 Milyon 153 Bin Alabalık Yavrusu Salınacak

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Trabzon'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında bu yıl 1 milyon 153 bin alabalık yavrusu salımı hedefleniyor. Çaykara ilçesinde yapılan etkinlikte, derelere 10 bin kırmızı benekli yavru alabalık bırakıldı. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, türün korunması için çalışmalara destek verdiklerini belirtirken, 2010-2023 döneminde toplamda 5 milyon 886 bin alabalık yavrusunun doğaya salındığı ifade edildi.

Trabzon'da bu yıl 1 milyon 153 bin alabalık yavrusu salımı yapılması hedefleniyor.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı Trabzon Şube Müdürlüğü ekiplerince "Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında Çaykara ilçesindeki derelere 10 bin kırmızı benekli yavru alabalık salımı yapıldı.

Uzungöl'e yakın derelere yapılan balık salımı programına, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, DKMP 12. Bölge Müdürü Cüneyt Aloğlu, Şehit Mehmet Aygün İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve diğer ilgililer katıldı.

Etkinlik kapsamında derelere 10 bin kırmızı benekli yavru alabalık salındı.

Yavru balıkları derelere salan Vali Yıldırım, Anadolu'ya özgü, endemik türlerden biri olan kırmızı benekli alabalıkların varlığını artırma çalışmalarını desteklediklerini belirterek, "Akarsularımızın nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan türlerden biri olan kırmızı benekli yavru alabalık, yapay ortamda çoğaltılarak doğal yaşama bırakılmasını çok önemli buluyoruz." dedi.

Yıldırım, etkinliğe katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "İnşallah hem ilimizde hem de diğer illerimizde gerçekleştirilen bu salım işlemleri, vatandaşlarımızın da desteğiyle kısa sürede amacına ulaşacaktır." diye konuştu.

Öğrencilerin de derelere salım yaptıkları proje hakkında Yıldırım, yetkililerden bilgi aldı.

DKMP 12. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Trabzon ilçelerindeki su kaynaklarına 2010-2023 yılları arasında toplamda 5 milyon 886 bin doğal alabalık yavrusu bırakılırken, bu yılın ise toplamda 1 milyon 153 bin yavru alabalığın doğaya salını gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel

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