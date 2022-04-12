Uzungöl'de, Nisan ayında kar sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Ahmet Erdoğan - Güncel
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Uzungöl'de, Nisan ayında kar sürpriziTRABZON Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz'in en önemli turizm merkezlerinden Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de Nisan ayında kar süprizi yaşandı.
Uzungöl'de, Nisan ayında kar sürprizi
TRABZON Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz'in en önemli turizm merkezlerinden Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de Nisan ayında kar süprizi yaşandı.
Bin 90 rakımlı Uzungöl'de dün hava sıcaklığı 12-13 derece seyrederken, gece sıcaklığın 0 derecenin altına düşmesi ile yağmur yerini yörede kar yağışına bıraktı. Sabah Uzungöl sakinleri beyaz örtü ile uyanırken, kar kalınlığı çevre yaylalarda 10 cm'ye ulaştı.