Uzungöl'de millet bahçesi planlama toplantısı yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Uzungöl'de yapılacak millet bahçesiyle ilgili planlama toplantısı gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Uzungöl'de yapılacak millet bahçesiyle ilgili planlama toplantısı gerçekleştirildi.

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Murat Öztürk, Yol Bakım Onarım Daire Başkanı Vural Fettahoğlu, TİSKİ Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Mazlum, Çaykara Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Öztürk, Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş, Uzungöl BİRLİK AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İdris Akyüz ile ihaleyi alan firmaların yetkilileri katıldı.

Toplantıda firma yetkilileri, gerçekleştirilecek çalışmayla ilgili bilgi verdi.

Çaykara Belediye Başkanı Tok, millet bahçesi ile Uzungöl'ün değerine değer katacak, düzensiz yapılaşmanın ortaya çıkardığı zararları bir nebze olsun iyileştirecek, vatandaşların çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ile dinlenip vakit geçirebilecekleri bir rekreasyon düzenlemesi yapılacağını söyledi.

Çalışmaların turizm sezonunu etkilemeyeceğini ifade eden Tok, "Turizm sezonu 15 Haziran'da başlıyor. Çalışmanın hızlı yapılabilmesi için mevsimsel şartlar önemli. Kış sezonunda burada çalışamıyoruz. Hava çok soğuk olduğu için kullanılacak malzeme buna müsaade etmiyor. Oradaki trafik akışını, turizmi etkilemeyecek bir biçimde müteahhit çalışmasına devam edecek. Projeyi 2023 yılında tamamlamak istiyoruz. Millet bahçesi görüntüsünde burayı bitirmiş olacağız." dedi.