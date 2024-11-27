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Uzungöl'de Kış Manzarası Öğrencileri Büyüledi

Uzungöl'de Kış Manzarası Öğrencileri Büyüledi
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Düzce Üniversitesi öğrencileri, kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı Uzungöl'de kış keyfi yaşadı. Kartpostallık manzaralar, fotoğraf çekimleriyle ölümsüzleştirildi.

Uzungöl'de kartpostallık kış manzarası böyle görüntülendi

DÜZCE - Düzce Üniversitesi öğrencileri, Karadeniz'in simge noktalarından biri olan Uzungöl'ü gezdi. Öğrenciler, kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı bölgede keyifli anlar yaşadı.

Karadeniz'in önemli bölgelerini ziyaret eden Düzce Üniversitesi öğrencileri, son olarak Trabzon'un Uzungöl'ü gezdi. Hafta sonu etkili olan kar yağışıyla birlikte bölgede kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Kar yağışıyla birlikte harika manzaralar da ortaya çıktı. Yağış sonrası kartpostallık görüntüler oluşurken, öğrenciler kar manzarasında fotoğraf çekerek keyifli anlar yaşadı.

Düzce Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Ebru Gül Kılıç, "Bugün Uzungöl'e geldik. Şu anda burada 60 santimetre kar var. Sezonun ilk kar yağışını burada gördük. Yollar açık, herhangi bir sıkıntı yok; araçlar rahatlıkla gidip gelebiliyor. Biz de hiçbir problem yaşamadık. Çok eğlenceli bir etkinlik oldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Güncel
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