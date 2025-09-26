Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Mağduriyetler Giderek Büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesince, 2011 yılında başlatılan Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 3. ve 4. etap hak sahipleri, mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini bekliyor.

Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, yaptığı yazılı açıklamada, 15 yıldır çözümsüz kalan ve binlerce ailenin mağdur edildiği İzmir Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da kendilerini yalnız bıraktığını savundu.

İlgili tapuların 15 yıl önce İzmir Büyükşehir Belediyesine teslim edildiğini fakat yıkılan evlerin yerine yeni konutların verilmediğini belirten Uslu, "Türkiye'nin örnek projesi denilen bu süreç, 2 CHP Genel Başkanı ve 3 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı dönemine rağmen tam bir fiyaskoyla sonuçlandı." ifadesini kullandı.

Uslu, Cemil Tugay'ın "Biz kentsel dönüşümü yapacağız, mağduriyetleri gidereceğiz." dediğini fakat net tarih vermediğini ve işi çözmek için iradesini ortaya koymadığını savunan Uslu, şunları kaydetti:

"Cemil Bey, 'Uzundere'yi ihale ettik, yapımına başlanacak.' diyor. Biz de diyoruz ki: 'Sayın Başkan ne zaman ihale ettiniz? Ne zaman inşaatlara başlanacak?' Sayın Başkan açıklamasında eleştirilerin yersiz ve de haksız olduğunu söylemiş. 15 yıldır evlerinin yapılması için İzmir Büyükşehir Belediyesine umudunu bağlamış mağdurlar olarak hakkımızı aramak ve sizin yapamadığınız evlerimizi istememiz kadar doğal ne olabilir ki? Belediye Başkanı olarak bu eleştirilere ve söylemlere açık olmalısınız. Şikayet eden biz vatandaşlar olacağız, siz belediye başkanı olarak bu eleştirileri dinleyip çözüm mekanizması olup vatandaşın derdiyle dertlenmelisiniz. Artık yeter. Korkunun ecele faydası yok. Sizler, İzmir'in problemlerini bilip bu göreve talip oldunuz. Başkalarını şikayet etmeyi bırakıp bahane üretmeden bu mağduriyeti bir an önce çözüme kavuşturmalısınız."

Uslu, Tugay'ı belediye başkanı olarak siyasi çatışmalardan uzak kalıp siyasi kaygıları bir kenara bırakarak Uzundere'deki hak sahipleri ve mağdurlarını dinlemeye ve çözüm üretmeye davet etti.

Yaklaşık bir yıl önce görüştükleri CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in kendilerine İzmir'e gelip toplantı yaparak sorunu çözeceğini söylediğini ancak bunu gerçekleştirmediğini ileri süren Uslu, mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istedi.