Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi Hak Sahipleri Mağduriyetin Giderilmesini İstiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesince 2011 yılında başlatılan Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 3. ve 4. etap hak sahipleri, mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istiyor.

Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'de yıllardır süren kentsel dönüşüm mağduriyetinin nihayet gün yüzüne çıktığını belirtti.

Son günlerdeki yolsuzluk iddialarının ve kamuoyuna yansıyan gelişmelerin ardından, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da bu konudaki sessizliğini bozduğunu savunan Uslu, "Görünen o ki panik butonuna basılmış ve alelacele yapılan açıklamalarla kamuoyu yatıştırılmaya çalışılmaktadır. Sayın Cemil Tugay'ın 'inşaatlar başlayacak, mağduriyetler giderilecek' yönündeki beyanları elbette dikkatimizden kaçmamıştır. Ancak bu açıklamalar, yıllardır bu sürecin mağduru olan biz hak sahiplerini ikna etmekten çok uzaktır. 15 yıldır süren çilemiz, gecikmeler, güvensizlik ve ihmal zinciri bu sözlerle son bulmaz." ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili Cemil Tugay'a sorular yönelten Uslu, şunları kaydetti:

"Sayın Tugay, mağduriyetimizi kabul ettiğinizi ve yaşanan aksaklıklardan üzüntü duyduğunuzu ifade etmişsiniz. Ancak bizler, bir belediye başkanından sadece üzüntü değil, sorumluluk ve liderlik bekliyoruz. Neden bugüne kadar bizim yanımızda olmadınız? Bugün buradan, tüm İzmir halkına ve kamuoyuna sesleniyoruz; Artık mağdur rolü oynayan değil, mağduriyetimizi çözen bir belediye yönetimi istiyoruz. Sorunlarımızı görmezden gelen değil, gönlümüze dokunan bir başkan istiyoruz. Yıllardır yalnız bırakıldık. Kendi kaderimize terk edildik. Artık yeter. Gerçekçi olun, somut konuşun. Hayata geçirilebilir projelerden ve kesin tarihlerden söz edin. Beklemekten yorulduk. Bu mağduriyet son bulana kadar susmayacağız."