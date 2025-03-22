Uzundere'de Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Uzundere'de kar yağışı etkili oldu

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz olarak etkiliyor.

Gece yarısından itibaren etkili olan yoğun kar yağışı sabah saatlerine kadar devam etti. Yoğun kar yağışı sonrası karla mücadele ekipleri yollarda karla mücadele çalışması yaparken meteoroloji yetkilileri yollarda buzlanma konusunda sürücüleri uyardı.