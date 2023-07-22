Erzurum'un Uzundere İlçesi Ulubağ Mahallesi'nde bir yapı markette meydana gelen yangın korkuttu. Gökyüzüne yükselen alevler ve patlamalar paniğe sebep oldu. Yangının elektrik tellerinden ve direğinden başladığı ve markete sıçradığı tahmin ediliyor. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Uzundere'de korkutan yangın

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere İlçesi Ulubağ Mahallesi'nde bir yapı markette meydana gelen yangın korkuttu. Gökyüzüne yükselen alevler ve patlamalar paniğe sebep oldu.

Yapı markete yakın bir yerde bulunan elektrik tellerinden ve direğinden başlayan yangının markete sıçradığı tahmin ediliyor. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın, markette içinde bulunan yanıcı ve kimyasal maddelerden dolayı zaman zaman zor anların yaşanmasına neden oldu. Büyüyen yangın nedeniyle Ulubağ Mahallesi'ni duman sararken, Erzurum'da söndürmeye destek için itfaiye talep edildi. Bu arada market içinde başta dolu tüpler olmak üzere yanıcı çok fazla sayıda malzeme olması endişelendirdi. Zaman zaman patlama tehlikesi olan tüpler yangın alanından uzaklaştırdı. Ancak yapı markette bulunan bazı yanıcı ve patlayıcı özellikteki maddelerden dolayı patlama ve alevlenme yaşandı. Vatandaşlarında söndürme çalışmalarına destek verdiği görüldü. Yangına 3 adet itfaiye aracı, 2 adet sulama aracı ve traktörlerin müdahale ettiği belirtildi. Yangına müdahale etmek isteyen araçların yoğunluktan ve meraklı vatandaşların araçları ile olaya yerine gelmesinden dolayı zorlandığı, güvenlik güçlerinin tüm uyarısına rağmen bilinçsizce müdahalelerin de yaşanıyor. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.