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Uzunahmet Tabyası'nin Tarihçesi ve Önemi

Uzunahmet Tabyası'nin Tarihçesi ve Önemi
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Erzurum'da Sultan 2. Abdülhamid döneminde inşa edilen Uzunahmet Tabyası, 1888-1894 yılları arasında Deveboynu Geçidi'ni korumak amacıyla yapıldı. Bir asrı aşkın bir süredir ayakta kalan bu tarihi yapı, 1. Dünya Savaşı'nda şiddetli top atışlarına tanıklık etti.

Erzurum'da Sultan 2. Abdülhamid döneminde Uzunahmet Mahallesi'nin batısında kalan tepe üzerine inşa edilen Uzunahmet Tabyası, bir asrı aşkın süredir tüm ihtişamıyla ayakta duruyor.

Erzurum Valiliğinin sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamaya göre, Uzunahmet Tabyası, Sultan 2. Abdülhamid döneminde 1888-1894 yılları arasında Deveboynu Geçidi'ni korumak amacıyla 2 bin 50 metre rakıma yaptırıldı.

1. Dünya Savaşı'nda şiddetli top atışlarının gerçekleştiği belirtilen tabya, İlave Tabya'nın yaklaşık 1 kilometre güneyinde yer alıyor.

Uzunahmet Tabyası, koğuş odalarının üzerine yerleştirilen beşik tonozla (temelde yan yana koyulan kemer) örtülen ve dıştan kalın toprak örtüsü ile kaplanarak gizlenen topçu odaları ile dikkati çekiyor.

Topçu odalarına avlunun ortasındaki iki rampa ile çıkılan tabya havadan görüntülendi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel

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