Uzun Zamandır Aranan Suçlular Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uzun süredir aranan 2 şüpheli yapılan operasyonla yakalanırken, şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri suçlulara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir aranan ve hırsızlık başta olmak üzere başkasına ait kredi kartını izinsiz kullanması sonucu toplamda 16 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.Ç., Alacamescit Mahallesi ara sokaklarında yapılan operasyonla yakalandı. Ayrıca göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere 6 ayrı suçtan aranan ve hakkında 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan İ.D., Turgut Özal Bulvarı üzerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Her iki şüpheli de yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN