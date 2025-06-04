Uzun Yola Çıkmadan Önce Araç Bakımı Şart

Uzun Yola Çıkmadan Önce Araç Bakımı Şart
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Düzce'de motor ustası Emrah Ustaoğlu, uzun yola çıkacak sürücüleri lastik ve fren bakımlarını ihmal etmemeleri konusunda uyardı. Bayram döneminde artan yolculuklarda güvenliğin ön planda olması gerektiğini vurguladı.

Uzun yola gideceklere ustasından uyarı

DÜZCE - Düzce'de motor ustası Emrah Ustaoğlu, uzun yola çıkacakları uyararak, "Kesinlikle lastik ve frenlerin bakımlı olması gerekiyor" dedi.

Düzce sanayi çarşısı motor ustalarından Emrah Ustaoğlu, yola çıkmadan önce araçların bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Yola çıkmadan önce fren ön takım bakımları, teker bakımları ve yağ, suyu kontrol ettirmeden yola çıkılmaması gerektiğini ifade eden Ustaoğlu, "Tedbirlerimizi alalım. Frenler kesinlikle önemli. Bayramda insanlar uzun yola gidiyorlar. Lastik havalarına dikkat edelim. Bir tesiste molaya girdiklerinde çıkarken tekerleri kontrol edip tekar yola çıksınlar. Kesinlikle emniyet kemerlerinin tamamı takılı olması gerekiyor. Bu yüzden çok can yandı daha yanmasın. Bayram nedeniyle yoğunluk var. İnsanlar araç bakımlarını son güne bırakmasın" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIZ - Güncel
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