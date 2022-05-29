Uzun ve temiz sahillere sahip kent Sinop, deniz turizminden umutlu - Haberler

Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Sinop, kentin güney yönünde bulunan yaklaşık 100 kilometrelik plajlarıyla bu yaz sezonunda da ziyaretçilerini bekliyor.

Temiz ve uzun sahilleri, tarihi mekanları ve tabiat parklarıyla çok sayıda ziyaretçi çeken Sinop, yaz sezonuna hazırlanıyor.

Valilik koordinesinde yürütülen hazırlıklar çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarca turizm noktalarının yaz dönemine hazırlanması, konaklama ve güvenlik gibi alanlarda alınacak tedbirler görüşülerek karara bağlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, AA muhabirine, yaz aylarında önemli oranda ziyaretçi ağırlayan bir kent olarak yeni yaz sezonuna hazır olduklarını söyledi.

Geride kalan 2021 yılında günübirlikçiler dahil, kenti ziyaret edenlerin sayısının 1,5 milyonu bulduğunu belirten Süren, "Bu sene yine turizm alanında hedefimiz büyük çünkü Sinop son yıllarda artık gezginlerin, turların uğrak noktası oldu." dedi.

Süren, bu yıl özellikle deniz turizmi konusunda çok umutlu olduklarını vurgulayarak, su altı kültürel mirasın dalış turizmine kazandırılması yönünde hazırladıkları projenin çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Batıklar sebebiyle dalışa yasak bölge ilan edilen İnceburun ile Köşkburun arasındaki alanın tekrar dalış turizmine açılması için girişimlerinin devam ettiğini dile getiren Süren, şunları kaydetti:

"Bizim artık küresel ısınmayla birlikte güney sahilleri ile ısı noktasında çok farkımız kalmadı. Sinop olarak Karadeniz'de güney sahili olan kent olma özelliğimiz var. Bunu da anlatmamız gerekiyor. Büyük iç liman sahillerimiz var, 100 kilometreye ulaşan kumsal ve plajlardan oluşuyor. Hem rip akıntıya kapalı hem de diğer Karadeniz sahillerine göre güney yönünde bulunduğu için ısı farkı olabiliyor. Ayrıca su sporları için çok elverişli parkurlarımız var iç limanda. Bu özelliklere sahip bir deniz kenti olmamız dolayısıyla deniz turizminden umutluyuz."

Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin geçici olarak ziyarete açılması için talep var

Süren, Sinop'un en önemli turizm merkezlerinden birinin Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin olduğuna işaret ederek, "Burada restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Belirlenen süre içinde bitmesi muhtemel. Tabii çok büyük bir talep var, çalışmalar bitmeden geçici olarak ziyarete açılması gibi. Bakanlığımız ve Valiliğimiz bunun üzerinde çalışıyor. Teknik olarak pek mümkün gözükmüyor ama ısrarlı talepler karşısında değerlendiriliyor." diye konuştu.

Kente yaz döneminde kruvaziyer gelmesi için de gelişme olduğuna dikkati çeken Süren, "Şimdilik 15 kruvaziyer rezervasyon yaptırdı. Bu sayı artabilir. Çünkü Sinop, geçmiş yıllarda çok sayıda kruvaziyeri ağırlamış bir kent." ifadesini kullandı.