Uzun süren kışın ardından ağaçlar baharın habercisi çiçeklerini açtı - Haberler

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Uzun süren kışın ardından ağaçlar baharın habercisi çiçeklerini açtı

AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
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Zaman zaman sert ve uzun kışlar geçiren New York'ta ilkbaharın habercisi çiçekler, Long Island'daki parklarda bulunan ağaçlardan adeta fışkırarak ABD'lilere şehrin içinde şehrin stresinden uzaklaşma fırsatı verdi.

Zaman zaman sert ve uzun kışlar geçiren New York'ta ilkbaharın habercisi çiçekler, Long Island'daki parklarda bulunan ağaçlardan adeta fışkırarak ABD'lilere şehrin içinde şehrin stresinden uzaklaşma fırsatı verdi. Güzel havayı fırsata çevirip nehir kenarındaki parklara akın edenler, uzun yürüyüşler yaptı. Parkın içindeki oyun alanına gelen aileler, çocuklarının eğlenmesini ilgiyle izledi.

Uzun süren kışın ardından ağaçlar baharın habercisi çiçeklerini açtı

Uzun süren kışın ardından ağaçlar baharın habercisi çiçeklerini açtı

Uzun süren kışın ardından ağaçlar baharın habercisi çiçeklerini açtı

AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Güncel, Haberler

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