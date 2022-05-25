"Uzun süreli takip sonucu Türkiye'de rekor: 1 ton 117 kg metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi" - Haberler

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"Uzun süreli takip sonucu Türkiye'de rekor: 1 ton 117 kg metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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'Uzun süreli takip sonucu Türkiye'de rekor: 1 ton 117 kg metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'de tek seferde rekor miktar olarak 1 ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvının ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'de tek seferde rekor miktar olarak 1 ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvının ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uyuşturucuda yine büyük operasyon: Uzun süreli takip sonucu Türkiye'de tek seferde rekor; 1 ton 117 kg kristal ve sıvı ele geçirildi. İran uyruklu baron, R.K. ve çetesi çökertildi. Tebrikler Türk Polisi, Tebrikler İstanbul Emniyeti" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Süleyman Soylu, Metamfetamin, Türkiye, Medya, Güncel, Haberler

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