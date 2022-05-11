'Üzümler olunca da gelin' diyen Tevhide nine vefat etti

MİHALIÇÇIK, ESKİŞEHİR (AA) - Mihalıççık ilçesinde, Kovid-19 salgınının ilk günlerinde evine gelen Vefa Sosyal Destek Grubu ile kurduğu diyaloglarla tanınan Tevhide Yalçın, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yaşamını yitiren Yalçın'ın cenazesi, yakınlarının ve jandarma görevlilerinin omuzlarında Yunus Emre Mahallesi Mezarlığı'na getirildi.

Yalçın'ın cenazesi, yakınlarının yanı sıra Mihalıççık Kaymakamı Onur Aykaç, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Güler ve çok sayıda kişinin katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Tevhide Yalçın'ın eşi Mehmet Yalçın da 2 ay önce yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle 88 yaşında vefat etmişti.

Eskişehir Valiliği koordinesinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Mihalıççık Kaymakamlığınca oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunun, büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin doğduğu, kabrinin de bulunduğu Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan Tevhide ve Mehmet Yalçın çiftini Mart 2020'deki ziyaretinde çekilen video, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Tevhide Yalçın, bir ihtiyacı olup olmadığını soran görevlilere, "Üzümler olunca da gelin" yanıtını vermişti.