Üzüm Yaprağı Toplarken Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde üzüm yaprağı toplamak için asmaya tırmanan Hatice Çakılcıoğlu, dengesini kaybederek düşerek hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde üzüm yaprağı toplarken düşen kadın hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Cünürye Mahallesi'nde üzüm yaprağı toplamak için asmaya tırmanan Hatice Çakılcıoğlu dengesini kaybederek aşağı düştü.

Sağlık ekipleri tarafından İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılan Çakılcıoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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