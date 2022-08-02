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Uzmanlardan sıcak hava uyarısı

- Uzmanlardan sıcak hava uyarısı Şanlıurfa sıcakları komaya ya da ölüme neden olabilir Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da termometrelerin 46 derecenin üstüne çıkmasının ardından uzmanlardan sıcak hava uyarısı geldi.

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- Uzmanlardan sıcak hava uyarısı

Şanlıurfa sıcakları komaya ya da ölüme neden olabilir

ŞANLIURFA - Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da termometrelerin 46 derecenin üstüne çıkmasının ardından uzmanlardan sıcak hava uyarısı geldi. Artan kavurucu sıcaklara karşı uyarıda bulunan Doç. Dr. Şerif Kurtuluş, sıcakların kronik hastalığı olanlarda ve yaşlılarda tehlikeli durumlara neden olabileceğini, komaya yada ölüme kadar götürebileceğini belirtti.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da termometreler 46 derecenin üstünde göstermeye başladı. Vatandaşların serinlemek için çeşitli yollar denediği Şanlıurfa'da uzmanlar kavurucu sıcaklara karşı uyarılarda bulundu. Harran Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şerif Kurtuluş, "Normal bir kişide sıcaklığın etkisini hissediyoruz doğru ama kronik hastalığı olanlarda, yaşlılarda bu tehlikeli bir hal alabiliyor. Komaya kadar yada ölüme kadar gidebiliyor. O yüzden onların olabildiğince korunaklı alanlarda kalmalarını istiyoruz. Dışarı çıkmak zorunda kaldıklarında ve sorun yaşadıkların hemen kendilerine gerekli takviyeleri yapmaları, buna rağmen bir iyileşme yoksa hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmaları önem arz ediyor. Özellikle yaşlı, bebek ve çocukların sıvı kaybı yaşadıklarında hipertermi dediğimiz sıcaklık artışından çok daha hızlı ve kötü etkilendiğini belirtmek istiyorum" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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