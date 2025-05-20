Uzmanlardan Ses Klonlama Dolandırıcılığı Uyarısı

Uzmanı uyardı: "Ses kayıtlarınız dolandırılmanıza neden olabilir"

Dolandırıcıların eline geçen bir kaç kelimelik ses kayıtları, yapay zekayla genişletilerek sesi tanıyan kişilerin dolandırılmasında kullanılıyor

SİVAS - Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte ses klonlama dolandırıcılığında artış yaşandığını belirten Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Doç. Dr. Sefer Darıcı, çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılan bilgilerin ve ses kayıtlarının istenmeyen bir şekilde karşılık bulabileceğini vurguladı.

Gelişen yapay zeka teknolojileri hayatın birçok alanında kolaylık sağlarken, kötü niyetli kişilerin elinde ciddi tehditlere de dönüşebiliyor. Son dönemde en dikkat çeken tehlikelerden biri ise ses klonlama dolandırıcılığı. Sadece 3-4 saniyelik bir ses kaydıyla kişilerin sesleri, gerçeklerinden ayırt edilemeyecek şekilde taklit edilebiliyor. Klonlanan seslerle yapılan aramalar ya da gönderilen sesli mesajlar, çeşitli mağduriyetlerin ya da kişisel bilgilerin paylaşılmasına neden olabiliyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, ses klonlama teknolojilerinde ki bu artış dolandırıcılık faaliyetlerinin de artmasına neden olduğunu belirterek, kısa ses kayıtlarıyla bireylerin seslerinin gerçeğinden ayırt edilemeyecek şekilde taklit edilebildiğini söyledi.

"Kendi aranızda şifre belirleyin"

Karşı taraftan gelen herhangi bir sesin gerçekten o kişiden gelip gelmediğini sorgulanması gerektiğini ifade eden Darıcı, "Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte ses klonlamada ciddi bir artış meydana geldi. 3-4 saniyelik bir ses kaydı gerçeğinden ayırt edilemeyecek bir şekilde klonlanabiliyor. Ses klonlama teknolojilerinde ki bu artış dolandırıcılık faaliyetlerinin de artmasına neden oluyor. Dolandırıcılık vakalarında ses klonlama teknolojilerinin kullanıldığı ve kişilerin sanki tanığı birinden gelen sesli mesajı ile dolandırıldı vakalar ile karşı karşıya kalıyoruz. Çeşitli uygulamalar ile birlikte kişinin yüz görüntüsü dahi taklit edilebiliyor. Karşı taraftan gelen herhangi bir sesin gerçekten o kişiden gelip gelmediğini sorgulamamız gerekiyor Bunu yapmak için ise daha önceden kendi aranızda belirlediğiniz bir şifreyi kullanabilirsiniz. Bu sayede önceden belirlediğiniz bir şifre ses klonlama dolandırıcılığına karşı sizi koruyabilir. Aynı zamanda ses klonlama, 'deepfake' teknolojisi ile geliştirilerek ünlü kişilerin sanki bir reklamın içerisinde gerçekten oynamış gibi içerikler ile de karşılaşabiliyoruz. Ünlü kişilerin yüzleri, görüntüleri ve sesleri klonlanarak oluşturulabiliyor. Bu noktada ise dikkatli olmak gerekiyor. Sosyal medya paylaşımlarında kişisel verilerinizi kullanmamaya dikkat edin. Çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşmış olduğunuz bilgiler ve ses kayıtlarınız istenmeyen bir şekilde karşılık bulabilir" dedi.