BEİJİNG, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Gelişmekte Olan Ülkelerde Ulusal Yönetişim konulu 4. Düşünce Kuruluşu Forumu, gelişmekte olan ülkelerde modernleşmenin yollarını tartışmak üzere yurtiçi ve yurtdışından uzmanları ve akademisyenleri bir araya getirdi.

Uzmanlar ve Akademisyenler Gelişmekte Olan Ülkelerde Modernleşmenin Yollarını Tartıştı

BEİJİNG, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Gelişmekte Olan Ülkelerde Ulusal Yönetişim konulu 4. Düşünce Kuruluşu Forumu, gelişmekte olan ülkelerde modernleşmenin yollarını tartışmak üzere yurtiçi ve yurtdışından uzmanları ve akademisyenleri bir araya getirdi.

Salı günü gerçekleştirilen foruma ABD, İngiltere, Brezilya, Etiyopya ve diğer ülkelerin yanı sıra yerli düşünce kuruluşlarından 100'ü aşkın hükümet yetkilisi, uzman ve akademisyen katıldı.

Katılımcılar Çin modernleşmesinin kazan-kazan işbirliğini hedefleyen doğru bir yol olduğu, ayrıca gelişmekte olan ülkelerin modernleşmesi için yeni bir seçenek ve önemli bir itici güç sağladığı konusunda mutabık kaldı.

Forum; Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Parti Okulu, ÇKP Merkez Komitesi Parti Tarihi ve Edebiyatı Enstitüsü, Peking Üniversitesi ve China Daily tarafından ortaklaşa düzenlendi.