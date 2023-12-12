Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Genel Müdürü Francesco La Camera ve COP15 Dönem Başkanı Alain Richard Donwahi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nda (COP28), küresel ısınmayı sınırlandırma ve çevre sorunlarıyla mücadele konularında ortak anlayışın ve öneminin altını çizdi.

Uzmanlar, küresel ısınmayı sınırlandırma konusunda ortak anlayış ve çevre sorunlarıyla mücadelenin önemine dikkati çekti.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Genel Müdürü Francesco La Camera ve COP15 Dönem Başkanı Alain Richard Donwahi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nda (COP28), AA muhabirlerinin sorularını çevrim içi yanıtladı.

La Camera, hükümetler arası bir organizasyon olan IRENA'nın, iki ana kulvarda faaliyet gösterdiğini, bunların planlama ve finansman sağlama olduğunu söyledi.

Küresel ve bölgesel ölçekte çalıştıklarını belirten La Camera, ülkelerin Paris İklim Anlaşması hedefleriyle uyumlu olarak yenilenebilir enerjiye geçişinde planlama yapmasına destek olduğunu dile getirdi.

La Camera, "Çeşitli yatırım kuruluşlarıyla işbirliği içindeyiz, gelişmekte olan ülkelere yapılan direkt yatırımı da artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Bazı ülkelerin, Paris İklim Anlaşması'nın gerekliliklerini uygulamadığına dikkati çeken La Camera, bu ülkelerin küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefine ulaşma konusunda daha belirgin bir anlayışa kavuşmasını dilediğini kaydetti.

La Camera, mevcut küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin yaklaşık "3 teravat" olduğuna işaret ederek, bu sayının 2030'da "11 teravata" yükselmesi gerektiğini belirtti.

Farkındalığın önemine dikkati çekti

COP15 Dönem Başkanı Donwahi, bu gibi zirvelerde "farkındalık" kazanmanın önemine dikkati çekerek, "Farkındalık yaratmak, şu anda gördüğüm en büyük başarılardan birisi." dedi.

İklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı ve çölleşmeyle mücadelenin önemli olduğuna işaret eden Donwahi, bu konuda ortak bildirilerin imzalandığını söyledi.

Donwahi, işinin bir parçasının "ülkelerin sorunlarla mücadelesinde hedefe ulaşması" için yardım etmek olduğunun altını çizerek, toplumun da bu mücadeleye katılımının önemli olduğunu vurguladı.

Finansman konusunda daha fazla uygulama yapılması gerektiğini söyleyen Donwahi, COP28'de zihniyette değişim olduğunu ve bunu memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

???????Donwahi, çevre sorunlarının tüm dünyayı etkilediğine dikkati çekerek, "Tüm gezegeni etkileyen bir sorunumuz var. Tüm gezegen için bulmamız gereken çözümler ve yanıtlar var." değerlendirmesinde bulundu.

COP28

30 Kasım'da Expo City Dubai'de başlayan COP28 bugün sona erecek.

BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan bin Ahmed el-Cabir, geçen yıl COP27'ye ev sahipliği yapan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'den başkanlığı devralmıştı.

BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı, iklim değişikliği üzerine yıllık değerlendirmeler yapmak üzere her yıl farklı bir ülkede düzenleniyor.